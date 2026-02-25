El joven armado que huyó en auto y atropelló a una ciclista se negó a declarar

El sujeto se dio a la fuga cuando Prefectura Naval Argentina intentó identificarlo.

El conductor de 25 años que el martes huyó en auto, atropelló una ciclista, chocó contra una vivienda y provocó un incendio se negó a declarar en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, luego de que la fiscalía pidiera convertir su aprehensión en detención.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que Baltasar Goñi se entrevistó con un defensor oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale que le imputa los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones graves con dolo eventual.

El joven de 25 años quedó detenido en el complejo penitenciario de Batán.

Goñi fue el conductor del Ford Focus dominio KFH340 que personal de Prefectura Naval Argentina intentó identificar tras observar a dos personas descender del rodado en inmediaciones de calles San Salvador y Camusso.

Esas dos personas escaparon por los pasillos internos y el conductor realizó una maniobra imprudente, escapó a alta velocidad mientras desobedecía las órdenes impartidas y cruzaba intersecciones con semáforo en rojo, poniendo en riesgo a terceros.

Tras atropellar a la joven en Peña y San Luis, chocar contra la construcción y provocar el incendio fue aprehendido por personal policial que se había sumado a la persecución. Dentro del rodado hallaron una pistola calibre .22 sin numeración visible con diez municiones y un iPhone.

Luego del traslado de la ciclista atropellada al Hospital Privado de Comunidad (HPC) se hicieron las actuaciones correspondientes en la comisaría que fueron remitidas al fiscal que validó su aprehensión. Un día después, pidió que siga detenido.