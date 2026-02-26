Preocupante incendio de pastizales complica la visión de automovilistas cerca del ingreso a Mar del Plata

Se prenden fuego los pastizales de un extenso terreno en Mar del Plata.

Fuerte preocupación por el descontrolado incendio de varias cuadras de pastizales en el barrio La Herradura, en cercanías a la rotonda de acceso a Mar del Plata por la ruta 226.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, el siniestro se registró en la tarde de este jueves en un terreno ubicado sobre la avenida Colón y Héctor Tarantino, generando una impresionante humareda que complicaba la visión de los automovilistas que circulaban por la zona.

Como se observa en el video, se registraron diferentes focos a lo largo del extenso espacio verde delimitado por la avenida Juan B. Justo, Colón, Tarantino y Salvador Viva, por lo que las llamas parecen haber sido intencionadas.

Según denunciaron a este medio, los vecinos se comunicaron con los Bomberos inmediatamente al advertir el fuego que comenzó a propagarse, pero la situación se volvió crítica y a las 19 todavía no habían arribado las autoridades para combatir incendio.