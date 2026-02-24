Tiene 16 años, es de Mar del Plata y fue aprehendido en la playa de Villa Gesell por un robo domiciliario

La policía detuvo al menor marplatense escapando por las playas de Villa Gesell.

Un adolescente de 16 años, oriundo de Mar del Plata, fue aprehendido en la madrugada de este martes en Villa Gesell acusado de participar en un robo cometido en una vivienda de la vecina localidad balnearia.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la Avenida 2, entre Paseos 143 y 144, donde al menos dos personas ingresaron mientras los moradores dormían. Según trascendió, los delincuentes lograron apoderarse de distintos elementos del interior del inmueble, pero fueron advertidos por las víctimas cuando intentaban retirarse.

El rápido llamado al 911 permitió que móviles policiales desplegaran un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, uno de los sospechosos fue localizado cuando intentaba huir por el sector de playa.

En poder del menor se recuperaron televisores, una computadora y otros objetos que habían sido sustraídos de la vivienda. De acuerdo con la información oficial, al momento de la aprehensión vestía ropa oscura, gorra negra, tapaboca y guantes blancos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial de Dolores, mientras continúa la investigación para identificar y localizar al resto de los involucrados.

El procedimiento se dio en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan durante la temporada en distintas localidades de la región.