Tragedia y dolor: una bebé de un año murió tras ser picada por una araña

Una bebé de apenas un año murió este jueves luego de ser picada por una araña en su hogar. El trágico hecho sucedió en el paraje Santa Rita de Alba Posse de la provincia de Misiones. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro en Posadas, donde recibió atención médica especializada.

La familia advirtió una reacción física grave tras la picadura, lo que llevó a buscar ayuda inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, la complejidad del cuadro clínico derivó en el fallecimiento de Emilia Brítez.

Cabe resaltar que en Misiones existen varias especies de arácnidos con relevancia médica. La menor fue atacada por una araña Loxosceles de la familia Sicariidae, es una especie muy común, pequeña pero letal.

Es más conocida como araña de rincón, del violín, del cuadro, la necrosante y la come carne. Mide unos tres centímetros con las patas incluidas, el cuerpo tiene 1,5 centímetro aproximadamente y es de color grisáceo y las patas marrones. Es una de las más peligrosos del mundo.

Estas arañas pueden encontrarse tanto en zonas rurales como urbanas y son capaces de provocar cuadros clínicos críticos.

La menor oriunda de Alba Posse

Ante la sospecha de una picadura, las autoridades sanitarias recomiendan acudir inmediatamente a un centro de salud para la administración rápida de antídotos, especialmente en niños y personas mayores. La atención profesional temprana puede ser determinante para evitar complicaciones graves.

Para minimizar el riesgo de contacto con estas arañas, se aconseja mantener la limpieza exhaustiva del hogar, revisar cuidadosamente la ropa y el calzado antes de usarlos, y evitar la acumulación de escombros, leña u otros materiales que puedan servir de refugio para estos arácnidos.

Además, se recomienda separar las camas de las paredes y colocar mosquiteros en puertas y ventanas para impedir la entrada de insectos desde el exterior.

El Ministerio de Salud de Misiones continúa monitoreando estos casos y subraya la importancia de no realizar tratamientos caseros ni succionar la herida. Se debe priorizar la consulta médica ante síntomas como hinchazón, dolor intenso o cambios en la coloración de la piel.