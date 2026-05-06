Incendio y tragedia: encontraron a una mujer sin vida en un departamento del centro de Mar del Plata

Lo que comenzó con un incendio en el microcentro marplatense, aparentemente sin grandes consecuencias, derivó en el peor final, con el hallazgo de una mujer fallecida.

Tal como adelantó 0223, el siniestro ocurrió este mediodía en un séptimo piso de un edificio de Luro entre Córdoba y San Luis. Según pudo saber este medio, una vez que los bomberos ingresaron al inmueble, encontraron el cuerpo sin vida.

El incendio

El siniestro comenzó cerca de las 12 de este miércoles y atemorizó a los vecinos que empezaron a sentir "un fuerte olor a quemado". Según el relato de testigos, a los minutos se extendieron las columnas de espeso humo negro que salían de un departamento del séptimo piso.

Rápidamente, se comunicaron con los bomberos y dos dotaciones se acercaron a combatir el fuego. Además de la evacuación del complejo, las autoridades debieron cortar el tránsito sobre la avenida Luro para permitir el libre trabajo de los rescatistas.

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