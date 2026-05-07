Identificaron a la mujer hallada sin vida en el incendio del centro: tenía 69 años

La mujer hallada sin vida este miércoles por los bomberos en un departamento del centro de Mar del Plata, en plena avenida Pedro Luro, fue identificada en las últimas horas.

Si bien inicialmente trascendió que la víctima era una persona mayor de edad, fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que se trataba de Alicia Franco, de 69 años, quien vivía en el domicilio del séptimo piso de Luro 2632.

El incendio se inició cerca del mediodía y generó alarma entre los vecinos del edificio, que comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado y vieron gruesas columnas de humo negro salir del piso. Dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos llegaron al lugar y al ingresar al departamento para sofocar el fuego encontraron el cuerpo sin vida de la mujer tendido en el suelo.

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Berlingeri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5, quien dispuso la calificación del hecho como averiguación de causales de muerte. Las pericias determinarán si el fallecimiento fue consecuencia del incendio o si existían otras circunstancias previas.