Llegando bien arriba: Fiesta Glitch y El símbolo en Mar del Plata

La fiesta tendrá a la gran banda noventosa en el cierre de la edición

Mar del Plata volverá a vibrar con los clásicos que marcaron a toda una generación. Llega una nueva fecha de la Fiesta Glitch, el evento que se convirtió en punto de encuentro para los amantes de la música de los 90 y los 2000.

La cita será este sábado 21 de marzo en la Ciudad cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) desde las 21.

En esta edición especial, la pista sonará con todos los clásicos noventosos que siguen vigentes en la memoria colectiva: hits bailables, pop latino, dance y esos temas que marcaron fiestas, viajes de egresados y veranos inolvidables.

El gran cierre estará a cargo de El Símbolo, el icónico grupo que hizo bailar al país entero con sus canciones y coreografías pegadizas, prometiendo un final a pura nostalgia y fiesta. En la velada no faltará el clásico “Levantando las manos” y “No te preocupes más”.

Las entradas estan en venta a través de cultutickets.com