Blues y Motos: música, cultura biker y espíritu blusero en Brewhouse Puerto

El próximo jueves 19 a partir de las 19, la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto será escenario de una propuesta única que fusiona música en vivo, cultura motociclista y espíritu blusero: “Blues y Motos”, un encuentro con entrada libre y gratuita que reunirá a músicos locales y amantes de las motos en una noche especial en la feliz.

El evento se realizará en Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata, y contará con la participación de una amplia selección de artistas de la escena local del blues y el rock, entre ellos Pablo Clavijo, Lea Blandi, Estanis Cettour, Fran Maggio, Teby Frontera, Fran Carreño, Alf Farniente, Diego al Sur, Osvaldo Montero, Diego Cerimelli, Fidel Vikala, Charly Fiore, Federico Serravalle, Nico Etchiverry, Diego Wlasic, Marcos D’Aquino, Valentina Caseros, Mario Orbe, Rodri Olmos, Chacal, Fran Borquez y Franco Guzmán, encuentro Diego Samorano, Maxi Scalante, Mauro Destefano, Lucho Spampinato, Fran Scapelatto, Hagi, Santi Marcovecchio, Foco Farniente, Nachito del Río, Majo Alfei, Vicky Brea, Ignacio Subiros, Juanpi Guzmán, Brian Rosas, Davo Bibiloni, Belém Martos, Diego Leonardo y Faka.

Selector Black Joints será el encargado de musicalizar la noche girando unos “azules” desde su mejor colección de vinilos.

La jornada contará además con la participación del club motociclista Viejas Chivas MC, que aportará el color biker al evento, generando una experiencia que combina música, motores y comunidad.

“Blues y Motos” propone un formato de encuentro cultural donde la música en vivo y la pasión por las motos se cruzan en un ambiente distendido, celebrando la identidad rockera y el espíritu libre que caracteriza tanto al blues como a la cultura motociclista.

El evento forma parte de la programación cultural de Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, uno de los espacios más activos de la escena musical marplatense.