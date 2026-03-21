Falleció el autor del gol más importante de la historia de Estudiantes: “Héroe de Old Trafford”, lo despidió el “Pincha”.

Marcos Conigliaro, autor de uno de los goles más importantes en la historia de Estudiantes de La Plata, murió este viernes por la noche a los 83 años. Conigliaro había anotado el único gol del partido en el triunfo 1-0 del “Pincha” ante el Manchester United de Inglaterra, por la ida de la Copa Intercontinental 1968 que finalmente terminaría en manos del equipo de La Plata.​​​​​

El ex delantero nació el 9 de diciembre de 1942 en Quilmes y fue justamente en el equipo que lleva el mismo nombre donde debutó como profesional con solo 16 años, en 1959. Luego de su paso por el “Cervecero” llegó a Independiente, donde se desempeñaría entre 1962 y 1963 y ganaría el Campeonato de Primera División 1963, para luego jugar en Chacarita durante 1964 y finalmente llegar a Estudiantes de La Plata en 1965.

En el “Pincha” jugó hasta 1970 y sería su etapa más exitosa como jugador, ya que en el equipo de La Plata conquistó el Torneo Metropolitano 1967, la Copa Libertadores 1968, 1969 y 1970, la Copa Intercontinental 1968, la Copa Interamericana 1969.​​​​​

Según lo averiguado por la Agencia Noticias Argentinas, sus últimos equipos fueron Gallos de Jalisco de México (1970-1972), KSV Outdenaarde de Bélgica (1972-1974) y Lugano de Suiza, donde se retiró en 1975.

El mensaje de Estudiantes de La Plata por la muerte de Marcos Conigliaro

Con mucho dolor y hondo a pesar del Club Estudiantes de La Plata a pesar de Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo campeón del mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia.

Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta siempre, Héroe de Old Trafford, que en paz descanses en nuestro cielo lleno de gloria.