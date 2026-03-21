La ciclogénesis golpea a Mar del Plata: los destrozos del temporal

El fuerte temporal que afecta a Mar del Plata desde la madrugada de este sábado dejó múltiples destrozos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la ciclogénesis que mantiene vigente una doble alerta meteorológica por lluvias y ráfagas intensas.

Uno de los hechos más impactantes se registró en Champagnat y 3 de Febrero, donde se voló una marquesina en una feria ubicada en la rotonda de Apand. A pesar de la violencia del viento, no hubo heridos, ya que el episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana.

También se reportaron complicaciones en el centro: en Mitre casi 11 de Septiembre, contenedores de residuos fueron desplazados por el viento, lo que provocó que la basura quedara desparramada a lo largo de toda la cuadra.

En la zona sur, particularmente en Chapadmalal, se registraron dos árboles caídos, mientras que en el barrio Las Dalias un cerco completo de una vivienda fue derribado por las ráfagas.

Otro de los puntos afectados fue la costa: en Estrada y la Costa, un poste quedó colgando durante la madrugada, generando una situación de riesgo en la vía pública.

Desde Defensa Civil informaron que ya se encuentran trabajando en todos los casos para asistir a los vecinos y normalizar las situaciones generadas por el temporal y pidieron que, ante cualquie inconveninete, es necesario comunicarse al 103.

Ciclogénesis y doble alerta

Este escenario se da en el contexto de la ciclogénesis que comenzó a impactar en la región, con lluvias intensas y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, rige una doble alerta amarilla por tormentas y vientos, con precipitaciones acumuladas que podrían ubicarse entre los 30 y 60 milímetros, e incluso superarse en forma puntual.

Las condiciones adversas se mantendrán durante gran parte de la jornada, con mejoras recién hacia la noche, aunque el viento continuará siendo protagonista en la ciudad.