Tristeza en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, el hombre que cambió el relato deportivo
Hubo un antes y un después por su forma de narrar los partidos para la televisión. Fue figura total en los '90 y tuvo un regreso en el que no pudo brillar en el Fútbol Para Todos. Tiene muchos relatos históricos.
Por Redacción 0223
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Basta con escuchar algunas palabras para identificar rápidamente quién era el relator de ese partido. La dinámica, la forma, el salir de la formalidad para hacerlo más popular, más disruptivo. Marcelo Araujo cambió para siempre el relato deportivo y fue una figura de los medios en Argentina durante la década del 90. Alejado de las luces, falleció este lunes a los 78 años.
Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una dupla inigualable con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez. Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América.
Araujo murió a las 2 de la madrugada, no habrá velorio y será cremado este martes en Chacarita a las 11 de la mañana.
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