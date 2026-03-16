Tristeza en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, el hombre que cambió el relato deportivo

Basta con escuchar algunas palabras para identificar rápidamente quién era el relator de ese partido. La dinámica, la forma, el salir de la formalidad para hacerlo más popular, más disruptivo. Marcelo Araujo cambió para siempre el relato deportivo y fue una figura de los medios en Argentina durante la década del 90. Alejado de las luces, falleció este lunes a los 78 años.

​​​​​​Araujo tuvo una extensa trayectoria como periodista deportivo y se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa "Fútbol de Primera".

Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una dupla inigualable con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez. Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América.​​​​​​ ​​​​​​Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.

Araujo murió a las 2 de la madrugada, no habrá velorio y será cremado este martes en Chacarita a las 11 de la mañana.

​​​​​​