Chau multa: quiénes no tienen que hacer la VTV en marzo y pueden viajar libremente el finde largo

El inicio del fin de semana largo trajo un alivio inesperado para miles de conductores que deben salir a la ruta. Según la normativa vigente para marzo, existe un grupo específico de propietarios que no están obligados a abonar la VTV. La excepción técnica permite que ciertos vehículos circulen de manera legal sin haber completado la renovación en las plantas verificadoras: conocer estas condiciones es fundamental para evitar generar conflictos con las autoridades viales durante los operativos de seguridad del éxodo turístico.

La exención de pago y de realización inmediata del trámite alcanza principalmente a los vehículos cero kilómetro que aún no cumplen su período de gracia. En la provincia de Buenos Aires, los autos particulares gozan de una ventana de tiempo que los libera de la inspección durante sus primeros años. También se incluyen en este beneficio de circulación libre a aquellos conductores que ya poseen un turno asignado para una fecha posterior. Presentar el comprobante del turno reservado sirve como resguardo legal ante cualquier intento de infracción por parte de los agentes de tránsito.

Si tenés un turno posterior al viaje, podés mostrar un comprobante.

Quiénes son los que tienen la gratuidad en el turno para la VTV

Por otro lado, los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos mantienen el beneficio de gratuidad total en la gestión del turno. En General Pueyrredon, el esquema de controles en los accesos a Mar del Plata contempla estas situaciones especiales para no entorpecer el flujo vehicular. Es importante recordar que, aunque el pago esté bonificado, el estado general del vehículo debe ser óptimo para garantizar la seguridad en el viaje. Los elementos básicos como luces, frenos y cinturones de seguridad siguen siendo obligatorios para todos los modelos que transiten las rutas.

Superar los retenes policiales sin inconvenientes depende de tener la documentación respaldatoria siempre a mano, ya sea en formato físico o mediante aplicaciones. Si tu vehículo se encuentra dentro del grupo exceptuado por antigüedad o situación previsional, podés viajar con la tranquilidad de que no recibirás multas. La flexibilidad administrativa busca ordenar el colapso de turnos que suelen sufrir las plantas verificadoras durante las semanas previas a los feriados nacionales. Aprovechar este beneficio permite disfrutar del descanso sin la presión de un trámite que suele generar demoras y muchos gastos imprevistos.