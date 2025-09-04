Golpazo para Independiente: Conmebol oficializó la sanción por los incidentes contra U de Chile

Tiene sabor a injusto. No porque Independiente no lo mereciera, sino porque por las imágenes que vivimos el 20 de agosto en el Libertadores de América, la sensación es que Universidad de Chile fue lo suficientemente responsable de todo lo que pasó aquella noche. Sin embargo, Conmebol sacó el fallo oficial y determinó la eliminación del equipo argentino y que los chilenos sigan en carrera en la Copa Sudamericana y enfrenten en cuartos de final a Alianza Lima de Perú.

Tras el viaje de las delegaciones a Paraguay, el Tribunal de Disciplina se tomó un par de días y definió la sanción que sorprende a todos. Se hablaba con fuerza de la eliminación de ambos y hasta algunos se animaron a ilusionarse con la continuidad del encuentro en un lugar neutral y a puertas cerradas.

El fallo remarca la "descalificación" para Independiente, sanciones económicas y la obligación de disputar los próximos siete partidos como local en competencias sudamericanas a puertas cerradas y no podrá llevar público de visitante por igual cantidad de encuentros.

En tanto, los chilenos clasifican a la próxima instancia, deberán disputar los cuartos de final ante Alianza Lima en el estadio de Coquimbo, sin público, y la misma sanción en cuanto a los juegos de local y visitante en torneo organizados por Conmebol.

