La última gran chance de ver a Messi en el país: cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para ver a la Scaloneta

La AFA confirmó los valores para el amistoso ante Mauritania y se espera una demanda récord para uno de los últimos partidos en el país.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente la venta de entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania, un partido que ya genera enorme expectativa en todo el país. El encuentro aparece como una de las últimas oportunidades para ver al equipo antes del Mundial 2026, lo que disparó el interés de los hinchas incluso antes de que se habilite la venta.

Según lo informado, los tickets mantendrán una estructura de precios similar a las últimas presentaciones de la “Albiceleste” en Argentina. Habrá valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada, algo que ya es una constante en los partidos del ciclo de Lionel Scaloni.

En cuanto a los precios, la escala confirmada marca que las populares costarán $90.000, mientras que las populares para menores tendrán un valor de $25.000. Por su parte, las plateas altas (K) estarán en $150.000, y las ubicadas en los sectores H, H, J, F y G ascenderán a $200.000.

Las plateas más cercanas al campo también presentan cifras elevadas: la platea baja L llegará a $350.000, mientras que la platea media en los sectores C, D y M costará $330.000. En tanto, las plateas A y B tendrán un valor de $350.000, y la preferencial alcanzará los $490.000, posicionándose como la más cara del evento.

La compra de entradas será exclusivamente online a través del sistema oficial AFA Tickets/Deportick, donde los usuarios deberán registrarse previamente para poder acceder. Como ocurre en cada presentación de la Selección Argentina, se espera una demanda altísima y no se descarta que los tickets se agoten en cuestión de horas.

Más allá del rival, el gran atractivo estará puesto en volver a ver a la “Scaloneta” en el país, con la posibilidad latente de que sea una de las últimas funciones de Lionel Messi con la camiseta argentina en suelo local antes del Mundial 2026. Con la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, todo indica que habrá estadio lleno y una despedida anticipada que ningún hincha querrá perderse.