Incertidumbre entre trabajadores del Complejo Chapadmalal tras los anuncios del Gobierno: "El panorama es muy terrible"

Este mediodía, en la conferencia habitual del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se anunció el avance de la concesión a 30 años del histórico complejo Hotelero de Chapadmalal. "Se busca traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente", expresó el funcionario.

Adorni subrayó que esta medida "reduce la carga para el Estado de su mantenimiento". Se inscribe de esta manera en las políticas del gobierno nacional tendientes a la reducción de los activos estatales y las transferencias al sector privado. En esta línea, los trabajadores del Complejo fueron contundentes al estimar que se trata de una "venta de humo".

"Hemos entrado en un futuro incierto desde marzo del año pasado. Hemos sido absorbidos por la Jefatura de Gabinete y el proceso de privatización todavía está en una especie de limbo", expresaron desde UPCN BA Delegación General Pueyrredon.

"Hay un montón de leyes y demás que habían retrasado el proceso, pero todo esto continúa hoy en día. Nosotros desde el año pasado hemos estado trabajando mientras vemos como nuestro organismo va reduciéndose, transformándose, generando una pena terrible", continuaron desde el gremio y agregaron: "Lo que es el turismo social estuvo trabado, no tuvimos abierto y la verdad que eso genera una gran angustia entre nuestros compañeros".

Además de la incertidumbre, los trabajadores sostuvieron que están ocupados en llevar adelante la unidad "por lo menos en lo que es Chapa" y que lo hacen con una posición clara, que es "defendiendo a los compañeros, defendiendo las áreas de trabajo y defendiendo la continuidad en un momento muy difícil, donde no hay respuestas y donde no tenemos un panorama claro a futuro".

"Nos enfrentamos a momentos muy inciertos, pero siempre tratando de sostener a nuestros compañeros. Son 60 las familias que dependen de la colonia y de su futuro, es un panorama muy terrible", cerraron.