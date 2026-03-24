Llegó el diez: Messi arribó al país y Lionel Scaloni ya tiene al plantel completo

El capitán campeón del mundo llegó desde Estados Unidos y se sumará esta tarde a los trabajos en Ezeiza pensando en el duelo ante Mauritania.

La llegada de Lionel Messi al país revolucionó la mañana del martes y volvió a encender la ilusión de los hinchas de la Selección Argentina. El rosarino aterrizó bien temprano y, como suele ocurrir cada vez que pisa suelo argentino, su presencia generó expectativa tanto en Ezeiza como en todo el mundo del fútbol.

El capitán campeón del mundo arribó a las 6:45 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Estados Unidos, donde viene de destacarse con el Inter Miami. Desde allí se trasladó directamente al predio de la AFA que lleva su nombre, donde por la tarde se sumará al entrenamiento del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

La práctica está pautada para las 17:00 y será a puertas cerradas, con la mente puesta en el amistoso del próximo viernes frente a Mauritania. El encuentro se disputará en el estadio de Boca Juniors, un escenario que promete estar colmado para volver a ver a Messi con la camiseta albiceleste.

El regreso del astro no es uno más: llega tras alcanzar la impactante marca de 900 goles en su carrera profesional, reafirmando su vigencia a los 38 años. Además, viene de convertir en el triunfo de Inter Miami por 3-2 ante New York City en la Major League Soccer, mostrando que su nivel sigue siendo determinante.

En principio, Messi será titular ante Mauritania y también estaría presente en el duelo frente a Zambia, programado para el martes 31 de marzo. Ambos encuentros servirán como preparación en suelo argentino antes de lo que será el gran objetivo: el Mundial 2026, donde la Selección buscará defender la corona.

El capitán se suma a una lista de convocados que ya había comenzado a llegar el lunes, con nombres como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, entre otros. Con el plantel casi completo, Scaloni empieza a delinear un equipo que combina experiencia, presente y futuro, siempre bajo la conducción del mejor del mundo.

Cabe recordar que en las últimas horas el plantel albiceleste sufrió dos bajas en la zona defensiva. Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel se bajaron de la convocatoria por lesión y el marplatense, Lucas Martínez Quarta, fue convocado de imprevisto para cubrir la vacante en la zaga central. Mientras que el cupo libre del lateral derecho aún no tiene dueño.