La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que la Selección nacional disputará un partido amistoso frente a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo a las 20:15 en la Bombonera. Este encuentro llega tras la suspensión de la Finalísima ante España y del amistoso contra Qatar, y servirá como preparación para el Mundial de 2026.​​​​​

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales de la Selección, donde también se informó que el sábado se dará a conocer el precio de las entradas, las cuales estarán a la venta desde el próximo lunes. Este partido representa una oportunidad para que Lionel Scaloni, entrenador del equipo, pueda evaluar nuevas variantes y preparar al grupo antes del debut mundialista frente a Argelia en Kansas, previsto dentro de 88 días.

La suspensión de la Finalísima, confirmada el domingo por la UEFA, obligó a la AFA a acelerar las gestiones para concretar un amistoso que mantuviera activo al plantel. En paralelo, el cuerpo técnico había previsto un plan alternativo para mantener la concentración y el entrenamiento del equipo en Ezeiza, a pesar de la falta de partidos oficiales en este período.

Organizar un partido en esta ventana FIFA presentará desafíos, dado que la mayoría de los seleccionados sudamericanos y otros equipos ya tenían compromisos asumidos. En este contexto, se demostró la opción de enfrentar a Guatemala, que ocupa el puesto 94 en el ranking FIFA, pero la normativa internacional que prohíbe disputar amistosos en dos continentes diferentes durante la misma ventana FIFA dejó esa posibilidad en suspenso .