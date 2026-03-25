Docentes universitarios profundizan las medidas de fuerza en reclamo por el financiamiento educativo.

En el marco del último Congreso Extraordinario, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió profundizar el plan de lucha nacional con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que se encuentra vigente. Así lo confirmó la Agremiación Docente Universitaria Marplatense de la UNMdP (Adum) en sus redes sociales.

Entre las principales medidas definidas, se destacan dos semanas de paro total de actividades. La primera, entre el lunes 30 de marzo y el sábado 4 de abril; y la segunda, entre el lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo. Estas acciones se inscriben en un escenario de profundización del conflicto entre el sector docente y el Gobierno por la falta de aplicación efectiva de la ley en vigencia.

Además, el Congreso aprobó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, propuesta para el 23 de abril, en coincidencia con el aniversario de la primera movilización masiva del 2024 en defensa de la universidad pública.

Como parte del plan de visibilización del conflicto, también se impulsará la instalación de una “Carpa por la Universidad y la Soberanía”, una iniciativa que se desplegará en distintas regiones del país. Desde Conadu exhortaron además a legisladores y legisladoras de todos los bloques del Congreso Nacional a rechazar cualquier intento de modificación de la ley vigente, ya que se trata de una norma respaldada en muchas instancias, por una amplia mayoría.

En paralelo, la organización sindical reclamó al Poder Judicial que acelere los tiempos de resolución sobre el fondo de la cuestión. Según advirtieron, la demora en la sentencia tiene consecuencias directas sobre los ingresos: “Cada dos meses de incumplimiento perdemos un salario completo”, sintetizaron desde Adum.