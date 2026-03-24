Cambio de urgencia: el lateral al que llamó Scaloni para reemplazar a Montiel

Scaloni metió mano de urgencia y hay una cara nueva que nadie tenía en el radar.

A solo tres días del primer compromiso, la Selección Argentina sumó una novedad de último momento que sacudió la lista. El entrenador Lionel Scaloni decidió convocar a Agustín Giay en lugar de Gonzalo Montiel, quien fue desafectado por lesión tras su participación con River Plate.

La baja de Montiel se confirmó luego de sufrir un desgarro, lo que obligó al cuerpo técnico a moverse rápido en la previa de los amistosos. En ese contexto, Scaloni apostó por Giay, lateral derecho que actualmente se desempeña en Palmeiras y que tendrá su primera experiencia con la Mayor.

El llamado se hizo oficial en la mañana de este martes 24 de marzo, y el jugador ya prepara su viaje a Buenos Aires para sumarse a la delegación. A pesar de ser su debut en la absoluta, Giay no es un desconocido en el universo albiceleste y llega con rodaje en selecciones juveniles.

A sus 22 años, el ex San Lorenzo fue capitán de la Sub 20 en el Mundial 2023 disputado en el país, una experiencia que lo posicionó como uno de los proyectos más interesantes en su puesto. Su recorrido incluye 88 partidos en la Primera División del fútbol argentino y 73 encuentros con la camiseta de Palmeiras.

La decisión de Scaloni también responde a la necesidad de mantener variantes en un puesto clave, pensando en la rotación y el análisis de nuevos nombres. En este tipo de amistosos, el cuerpo técnico suele aprovechar para observar jugadores que pueden meterse en la consideración de cara a lo que viene.

Así, en medio de una convocatoria que parecía cerrada, la Selección Argentina suma una cara nueva y abre la puerta a una historia que recién empieza. Giay tendrá la oportunidad de mostrarse en el máximo nivel y demostrar que puede ser una alternativa real en el recambio del campeón del mundo.