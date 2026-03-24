Una importante cadena de cafeterías se despide de un shopping tras 15 años

La reconocida cadena argentina Havanna anunció el cierre definitivo de su local en Paraná, Entre Ríos, sumándose a la creciente crisis que afecta al comercio local. La decisión marca un nuevo desafío para los negocios de la capital entrerriana, que enfrentan una caída en el consumo, costos operativos elevados y un contexto económico complejo.

Havanna, conocida por sus alfajores, chocolates y dulce de leche artesanal, había consolidado su presencia en Paraná desde 2011, cuando abrió en La Paz Shopping, el primer centro comercial de la ciudad ubicado en calle Venezuela 61. Durante más de 15 años, este local se destacó como un referente en café de especialidad y pastelería, reconocido por su calidad y calidez en la atención.

Havanna se va de La Paz Shopping.

Con más de 500 sucursales alrededor del mundo, la marca representa un símbolo de cafetería premium y tradición nacional. Sin embargo, ni su prestigio ni trayectoria lograron sostener la operación en Paraná ante un escenario económico adverso que afecta a numerosos comercios locales.

Este cierre se suma a un panorama preocupante para el comercio de Paraná, donde la combinación de la caída del consumo y los altos costos ha provocado el cierre de varios establecimientos, profundizando la crisis comercial en la ciudad.