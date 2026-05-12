El dólar volvió a caer y la brecha con el techo de la banda alcanzó su nivel más alto en un año

El dólar oficial volvió a bajar este martes 12 de mayo y profundizó la calma cambiaria que domina el mercado desde comienzos de mayo.

El tipo de cambio mayorista descendió $7,40 (-0,5%) hasta los $1.384, consolidando la mayor distancia frente al techo de la banda cambiaria en casi un año. El Bcra fijó el límite superior en los $1.725,41, lo que dejó al mayorista 24,7% por debajo de ese techo. Se trata del mayor spread desde el 18 de junio.

El dólar oficial minorista cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.408,71 para la venta

El dólar blue operó estable a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar blue operó estable a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.478,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%. El dólar MEP opera a $1.423,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,27.