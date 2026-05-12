Golpe comando a una agencia de lotería: se robraron 4 millones de pesos

Una agencia de lotería de la ciudad de Rosario, Santa Fe, sufrió un importante escruche. Delincuentes forzaron una puerta, cortaron el suministro de energía y se llevaron cuatro millones de pesos.

Según replicó Rosario3, el hecho fue expuesto este lunes, cuando una empleada del local encontró la puerta abierta y vandalizada. Al ingresar constató que no había luz y que una reja interior había sido forzada. Luego, detectó que habían sustraído el dinero que estaba en un sector específico del comercio y dio aviso a la Policía, que se hizo presente para realizar medidas investigativas.

El episodio sucedió en la agencia ubicada en Mendoza al 7000, en la zona noroeste. De acuerdo a lo que pudieron constatar los agentes, la agencia no tenía cámara de videovigilancia ni alarma.

Robaron $4 millones de una agencia de loterías en Rosario

Según las primeras informaciones, los autores del robo habrían actuado con datos precisos sobre el funcionamiento de la agencia de loterías y los movimientos internos del comercio.