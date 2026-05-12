Golpe comando a una agencia de lotería: se robraron 4 millones de pesos
Los delincuentes forzaron una puerta para entrar y concretar el robo de madrugada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una agencia de lotería de la ciudad de Rosario, Santa Fe, sufrió un importante escruche. Delincuentes forzaron una puerta, cortaron el suministro de energía y se llevaron cuatro millones de pesos.
Según replicó Rosario3, el hecho fue expuesto este lunes, cuando una empleada del local encontró la puerta abierta y vandalizada. Al ingresar constató que no había luz y que una reja interior había sido forzada. Luego, detectó que habían sustraído el dinero que estaba en un sector específico del comercio y dio aviso a la Policía, que se hizo presente para realizar medidas investigativas.
El episodio sucedió en la agencia ubicada en Mendoza al 7000, en la zona noroeste. De acuerdo a lo que pudieron constatar los agentes, la agencia no tenía cámara de videovigilancia ni alarma.
Según las primeras informaciones, los autores del robo habrían actuado con datos precisos sobre el funcionamiento de la agencia de loterías y los movimientos internos del comercio.
Temas
Lo más
leído