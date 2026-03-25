Últimos días para inscribirse en la escuela de oficios teatrales del Tronador BNA: cómo anotarse

Quedan pocos días para inscribirse en la Escuela de Oficios Teatrales que funcionará en el Teatro Tronador BNA. La iniciativa apunta a formar profesionales en rubros esenciales para el desarrollo de espectáculos escénicos, muchas veces invisibles para el público, pero fundamentales en cada puesta.

La formación tendrá una duración de tres años. Contará con un Ciclo Básico común y luego permitirá optar por distintas especializaciones: escenografía y mecánica escénica, multimedia, y vestuario y caracterización.

Quienes deseen anotarse podrán hacerlo hasta el 29 de marzo a las 13, enviando un correo electrónico a [email protected]

. Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados.

El examen de ingreso está previsto para el lunes 30 de marzo a las 11, mientras que el inicio de clases será el 6 de abril. Las cursadas se desarrollarán de lunes a viernes, de 9 a 13.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse al Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746, Galería Sao, local 11) o comunicarse al teléfono 223 6708721.