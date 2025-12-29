Guillermo Francella recibió un anuncio inesperado y quedará en la historia del Teatro Tronador de Mar del Plata

Guillermo Francella se vino a la ciudad para acompañar a Martín Bossi en su estreno.

Tras un exitoso 2025 en Buenos Aires, Martín Bossi llegó a la ciudad con su estreno de "La cena de los tontos". Se trata de una comedia francesa creada por Francis Veber, que se representó desde marzo hasta noviembre de en el Teatro El Nacional de la Avenida Corrientes, con localidades agotadas.

El domingo por la noche fue su primera fecha en Mar del Plata y su amigo Guillermo Francella llegó para acompañarlo, sin saber que iba a recibir un homenaje muy especial: fue recibido en el Teatro Tronador BNA, invitado por Marcelo González, para recorrerlo y conocer su escenario e instalaciones luego de la impresionante remodelación que transformó a esta icónica sala en una de las más destacadas de latinoamérica no solo por su belleza sino por la calidad edilicia, técnica y artística.

Pero su visita tuvo además un motivo más que especial, ya que por iniciativa de González, uno de los palcos de la sala fue bautizado desde esa noche con su nombre. De este modo, el flamante "Palco Guillermo Francella", se suma a los ya existentes de Mirtha Legrand, Susana Giménez, Graciela Borges y Moodesto Bori (en memoria del abuelo de Gabriel Goity).

Un hecho más que pone de manifiesto el valor que esta sala le da a la cultura, priorizando y generando constantemente acciones, propuestas y contenidos que dejarán huella en la escena artística nacional.

En los próximos días dará inicio la temporada 2026 del Teatro Tronador BNA que ofrecerá una deslumbrante cartelera de lunes a lunes con espectáculos de primer nivel para todas las edades y todos los gustos: Cyrano, La Ballena, La llamada, Habitación Macbeth, ¡Chau, Macoco!, Edipo en Ezeiza y La granja de Zenón poodrán disfrutarse desde el 5 de enero.

Toda la información se encuentra disponible en www.teatrotronador.com.ar