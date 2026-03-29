Un triunfo que puede ser un antes y un después: Peñarol venció a Instituto y sueña con más

El equipo de Leo Costa tuvo una gran noche ante la "Gloria" y sumó su segunda victoria en su gira por Córdoba.

Luego de anotarle más de 100 puntos el viernes a uno de los mejores equipos de la temporada como es Independiente de Oliva, esta noche Peñarol se floreó ante el vigente subcampeón de la Liga Nacional. El "Milrayita" venció 83-68 a Instituto en el Ángel Sandrín.

Durante el primer cuarto, el local impuso las condiciones de la mano de Tomás Monacchi y Gastón Whelan lo que permitió que el equipo cordobés se quede con el parcial 19-13.

Pero ante esta situación el juego de Peñarol no cayó, fue todo lo contrario. El equipo de Costa fluyó muchisimo en ofensiva con muy buenos porcentajes y además una defensa ferrea que permitió pocos puntos. Este parcial fue claramente para el conjunto marplatense por un 31-14 para irse al entretiempo 43-33 ganando.

En el tercer cuarto con Thorton como figura, acompañado por Guerra, que impuso la ley del ex, el equipo de Garay y Santiago del Estero aumentó la diferencia en el marcador a cuatro puntos más y se fue ganando a los últimos diez minutos 61-47.

En el último cuarto el equipo marplatense consiguió mantener la ventaja, siguió con buenas decisiones en ataque y buenas defensas para quedarse con un triunfo más que importante pensando en los últimos cinco encuentros de la temporada regular.

Con este gran victoria el "Milrayita" llegó a las 17 victorias con un récord de 17-14 en 31 partidos disputados. Este próximo martes cerrará su gira por Córdoba ante Atenas en uno de los partidos más importantes de la historia de la Liga Nacional. Luego le tocará el sábado recibir a Unión de Santa Fe; salir de gira a enfrentar a La Unión de Formosa el 14 de abril y el 16 a Oberá; mientras que cerrará la fase regular ante Ferro en el Polideportivo.

Síntesis: Al Thorton 15, Guerra 14, Vázquez 9, Pérez Tapia 9, Chiaraviglio 8, Acuña 7, Armand 7, Carreras 4, Basualdo 4, Córdoba 3.