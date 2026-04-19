Peñarol cerró la temporada con victoria ante su público

El equipo de Leo Costa venció a Ferro en el último encuentro de la fase regular de la Liga Nacional y ahora deberá esperar para saber quién será su rival en la postemporada.

Por el último encuentro de la fase regular de la Liga Nacional 2025/26, Peñarol venció 87-80 a Ferro en el Polideportivo Islas Malvinas. El equipo de Leo Costa finalizó en el puesto 11 de la tabla de posiciones y ahora deberá esperar para saber quién será su rival en la siguiente fase.

El primer cuarto fue parejo con un dominio compartido. Ninguno de los dos consiguió sacar una diferencia mayor a los tres puntos y por esta razón el cuarto finalizó 25-25 con un doble en los últimos segundos de Sean Armand para el local.

Durante el segundo segmento la paridad continuó y si bien el "Milrayita" consiguió estar cuatro puntos arriba, el elenco de Caballito no tardó mucho en igualar nuevamente el partido. La última pelota quedó en manos de Basualdo que anotó el doble para que el encuentro se vaya 47-47 a los vestuarios.

Al regresar del entretiempo, el local mostró tal vez su mejor pasaje de juego en el partido con unos muy buenos cinco minutos iniciales que le permitieron sacar una diferencia de nuevo puntos a su favor con el trio de Al Thorton, Vázquez y Pérez Tapia como principales estandartes. Si bien en los cinco minutos siguientes el local aflojó con su efectividad, logró mantener una diferencia considerable para cerrar el cuarto 70-65 arriba.

Los últimos diez minutos del encuentro volvieron a tener a Peña como protagonista pero la diferencia llegó a peligrar a falta de seis minutos para el final, cuando Valentín Bettiga anotó un triple que puso a Ferro a tres unidades. Pese a esto en la segunda parte del segmento aparecieron Armand y Basualdo dándole puntos importantes al equipo de Costa que se terminó quedando con el triunfo 87-80 para cerrar de manera positiva esta temporada regular ante un rival de peso.

Con este resultado, Peñarol finalizó la fase regular de esta Liga Nacional con un récord de 19-17 en 36 partidos disputados y clasificó a los Playoffs en el puesto 11 de la tabla de posiciones. Ahora deberá esperar hasta el martes que se enfrentan Boca y Obras para ver quién será su rival en la primera ronda de las eliminatorias, las que comenzará con dos juegos como visitante.

Síntesis: Al Thorton 18, Pérez Tapia 15, Vázquez 13, Basualdo 10, Armand 10, Carreras 9, Acuña 6, Córdoba 3, Tolosa 3.