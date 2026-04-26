Se le escapó sobre el final: Peñarol cayó con Ferro en Caballito en la última jugada

Al equipo de Leo Costa se le escapó sobre el final y se vuelve a Mar del Plata con la serie 0-2 abajo.

Peñarol tuvo un gran segundo tiempo pero se le escapó en la última jugada y cayó 80-78 ante Ferro en el segundo juego de la serie de reclasificación de la Liga Nacional de Básquet. Con este resultado el equipo de Caballito lidera la serie 2-0 y buscará cerrar su clasificación el jueves en el Polideportivo Islas Malvinas.

El arranque del partido fue favorable para el equipo de Leo Costa. De la mano de Pérez Tapia y Basualdo el equipo marplatense consiguió quedarse con el primer cuarto del partido 25-21 aunque la paridad fue clara.

El segundo segmento fue para el local. Ferro acomodó las falencias que mostró en los primeros minutos y metió un parcial de once puntos arriba. Con Torresi y Lezcano como figuras el equipo de Federico Fernández se fue al vestuario 50-43 arriba al descanso largo.

Al volver del vestuario Peñarol mostró su mejor pasaje del partido una vez más como ocurrió en el primer partido de la serie. El "Milrayita" se quedó con el parcial 20-12 y se fue al ùltimo cuarto ganando por un punto gracias al gran pasaje de Sean Armand que terminó siendo el goleador del encuentro.

El último cuarto fue doble a doble y se definió en el último minuto de juego. Lezcano se vistió de héroe y con un doble a falta de menos de treinta segundos le terminó dando el triunfo a Ferro para ganar el encuentro 80-78.

Con este resultado, el "Milrayita" tiene match point en contra y deberá ganar sí o sí el jueves en el Polideportivo Islas Malvinas para estirar la serie un juego más en condición de local.

Síntesis: Armand 20, Pérez Tapia 11, Basualdo 10, Guerra 10, Al Thorton 9, Córdoba 5, Vázquez 5, Chiaraviglio 3, Acuña 3, Carreras 2.