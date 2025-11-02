"¿Cómo le va, presidente?": el insólito parecido de un hombre con Javier Milei que se volvió viral

Javier Milei volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por cuestiones políticas, sino por un insólito parecido. Un video publicado en TikTok por un usuario generó furor al mostrar a un hombre con rasgos, gestos y peinado casi idénticos a los del mandatario. “Mi presidente no le hace asco a nada”, escribió el autor del clip, mientras se escucha al protagonista saludar entre risas: “¿Cómo le va, presidente?”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, acumulando miles de likes y cientos de comentarios en pocas horas dentro del posteo. Entre bromas y sorpresa, los internautas destacaron al instante lo similar que lucía el hombre al jefe de Estado. Algunos llegaron a bautizarlo como “Javier Miguel”, “El doble de riesgo” o “Milei de Temu”, en alusión a la popular tienda online.

El sujeto presente en la filmación, sin embargo, no es nuevo en las redes: ya había ganado notoriedad en el pasado por su tremendo parecido con el libertario y fue identificado bajo la cuenta de TikTok @mileiii.gualeyo040. En sus publicaciones suele imitar gestos y expresiones de Milei, lo que alimenta aún más la confusión y las risas entre sus seguidores.

Entre los comentarios más destacados, muchos remarcaron el tono de voz y la risa idéntica al líder de La Libertad Avanza. “Se ríe igual que Milei”, escribió un usuario, mientras otro bromeó: “Que pida un ADN urgente”. El fenómeno trascendió en las últimas horas, aunque hasta el momento el presidente no se expidió sobre el individuo oriundo de la localidad entrerriana de Gualeguay.