El impactante parecido de Mar del Plata y una famosa ciudad europea: cuál es su conexión histórica

Mar del Plata y Biarritz comparten un vínculo histórico y arquitectónico que trasciende los 10 mil kilómetros de distancia oceánica. Ambas ciudades nacieron como refugios exclusivos para la élite, transformando pequeños enclaves pesqueros en balnearios de gran prestigio internacional. Mientras la emperatriz Eugenia de Montijo impulsó el auge francés, la aristocracia porteña moldeó la ciudad argentina inspirándose directamente en esos mismos modelos europeos.

El desarrollo urbano de la localidad argentina imitó la elegancia gala a través de obras monumentales que definieron su identidad visual definitiva. El arquitecto Alejandro Bustillo fue el encargado de diseñar el emblemático casino local basándose en el estilo Luis XIII y en referentes de la capital gala. Para complementar esta estética, se convocó a paisajistas de renombre que diseñaron amplios parques públicos y paseos costeros con el fin de embellecer la zona céntrica.

La adaptación local de estas corrientes estéticas dio origen al famoso chalet marplatense, una versión artesanal que combinó materiales nobles como la piedra y la madera. Esta arquitectura buscaba integrar la naturaleza con el entorno urbano, convirtiendo al frente marítimo en el eje central de la vida social y el esparcimiento. En ambas ciudades, los edificios emblemáticos funcionaron como representaciones visuales del progreso económico y el auge del turismo de lujo.

Con el paso de los años, estos destinos se democratizaron y ampliaron su perfil, aunque conservan rastros inconfundibles de su pasado aristocrático original. Hoy en día, sus barrios históricos y paseos marítimos siguen reflejando el deseo de recrear un ideal compartido de belleza y descanso frente al mar Atlántico. Ambas orillas construyeron una identidad común que se mantiene vigente a través de la preservación de sus fachadas, techos inclinados y grandes ventanales.