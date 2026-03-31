No pudo cerrar la gira perfecta: Peñarol cayó con Atenas

El equipo de Leo Costa no pudo concretar la remontada y cayó frente al "Griego" en su último partido de la gira por Córdoba.

Peñarol no pudo cerrar su gira por Córdoba de manera perfecta y cayó 95-85 ante Atenas en su último partido en dicha provincia. El equipo de Leo Costa pagó caro ciertos parciales en los que llegó a tener una diferencia en contra de casi veinte puntos y nunca llegó a conseguir la tan esperada remontada con la que se ilusionó en el tercer cuarto.

La primera parte fue claramente dominada por el equipo local. El conjunto cordobés sacó nueve puntos de diferencia tanto en el primer como en el segundo cuarto algo que tal vez Peñarol no se esperaba después de haber hecho dos buenos juegos ante rivales de mayor jeraquía actualmente. Esto permitió que Atenas se vaya al entretiempo ganando 54-36.

El tercer cuarto ilusionó a la gente de Peñarol ya que metió un gran parcial para reducir la desventaja a tan solo ocho unidades y arrancar los últimos diez minutos 71-63 abajo en el marcador gracias a Armand y Thorton que se lucieron en dicho período.

Pero el envión no consiguió mantenerlo el equipo marplatense. Atenas no perdonó y en los primeros tres minutos del último cuarto metió un parcial de 12-4 para prácticamente sentenciar la victoria. Con el correr de los minutos, el local continúo con su buen momento y llegó a sacar una diferencia de 19 puntos. Sobre el final el equipo de Garay y Santiago terminó maquillando el resultado que terminó siendo 95-85.

Con este resultado el "Milrayita" cerró una gira positiva por Córdoba pese a la derrota de esta noche. El equipo marplatense quedó con un récord de 17-15 en el puesto 11 en 32 partidos disputados. El próximo encuentro será el sábado ante Unión de Santa Fe con localía en Olavarria; luego viajará al norte para enfrentar a La Unión y a Oberá; y cerrará con Ferro en el Polideportivo su fase regular de la Liga Nacional.

Síntesis: Vázquez 15, Armand 13, Al Thorton 11, Córdoba 9, Guerra 8, Chiaraviglio 8, Pérez Tapia 7, Acuña 6, Basualdo 6, Carreras 2.