Video: un extranjero caminaba ensangrentado y desnudo por La Perla, quiso agredir a un médico y fue reducido

Marplatenses y turistas que esta mañana circulaban por las inmediaciones de la Plaza España fueron sorprendidos por la presencia de un hombre que caminaba desnudo y con parte de su cuerpo ensangrentado.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 7.30, cuando el sujeto – que no hablaba castellano con fluidez- fue atendido en la zona de las avenidas Libertad e Independencia por una ambulancia del Same, atento a que tenía su cabeza ensangrentada.

Cuando el personal médico quiso asistir al hombre –de más de 50 años- este golpeó a uno de ellos y se dio a la fuga. A unos metros de allí, efectivos de Prefectura Naval que estaban por la zona, logran reducirlo en Libertad y Catamarca. En un video al que tuvo acceso este medio, se puede ver cómo alcanza a pedir ayuda. Según testigos, sería de nacionalidad alemana.

La víctima, en su intento de huida, se había producido otra lesión, presuntamente con un vidrió que rompió con su brazo de una vidriera de un comercio.

Otro móvil del Same lo atendió y los médicos llevaron al Hospital Interzonal y por estos momentos se evalúa las medidas a adoptar.