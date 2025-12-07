Video: así detuvieron al joven acusado de dispararle en la cabeza a un policía

Tras ser capturado, Ramiro Parodis se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Dieron a conocer un video e imágenes de la detención del joven acusado de dispararle en la cabeza al policía Ian Ruiz, quien fue intervenido por segunda vez en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y sigue en estado reservado, pero estable.

El aprehendido es Ramiro Parodis, de 18 años, y sería el autor del disparo que hirió al efectivo policial el jueves pasado en Termas de Río Hondo y Rawson, en el límite entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el presunto agresor fue visto en la plaza Mariano Moreno cuando caminaba por Marconi y Bolívar, y que al notar la presencia del personal policial quiso escapar, aunque fue reducido por el área de Delitos Complejos que luego secuestró el arma que llevaba en su poder.

Con el avance de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas, desde el viernes se habían realizado una serie de allanamientos para dar con Parodis e incluso en uno de ellos cayó su hermana por tener en su vivienda una cantidad no determinada de cocaína y dos armas de fuego, una robada a una efectivo policial en 2022.

Los hechos

El oficial y un compañero a bordo de una moto seguían el jueves pasado a una camioneta en el marco de tareas previas a un allanamiento que iba a realizar la División de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, y en inmediaciones de Termas de Río Hondo y Rawson dos o tres personas salieron de una vivienda, efectuaron al menos cuatro disparos y Ruiz cayó con una herida en la cabeza.

El arma que cargaba Parodis, presunto autor del disparo que hirió al policía de 20 años.

La víctima fue trasladada de urgencia por sus compañeros al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió las primeras atenciones que permitieron estabilizarlo, y en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) fue intervenida por segunda vez y sigue en estado reservado, aunque estable.

En principio, las autoridades habían detenido a la conductora del rodado seguido y también dueña de la vivienda que iba a ser allanada, pero el viernes negó tener participación en el hecho, aportó datos de interés para el esclarecimiento de la causa y quedó desvinculada de la misma.