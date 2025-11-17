Trabaja en la feria y el fuego les hizo perder sus pertenencias: se le quemó la casa donde vive con su hija

Una de las terribles fotos que quedaron como registro.

Una terrible escena hallaron una madre y su hija el día sábado, en medio del calor que circulaba en el ambiente de la ciudad de Mar del Plata. Yael, la menor de las dos, contó que perdieron todo en el incendio que se suscitó a las 19 horas.

"Realmente perdimos todo y apelamos a la solidaridad: ropa, alimentos, artículos de higiene, cosas de casa o cualquier aporte que puedan acercar", dijo Yael. Ella dejó su contacto para coordinar las donaciones. El alias es yaelgonzalz y su teléfono 2233050334. Mientas que su madre, Alejandra, dejó una segunda vía para comunicarse que es el número de celular 2235262246.

El desastre que quedó dentro de la casa.

Además de la mercadería que perdió Alejandra, quien trabaja en la Feria Rocha, las dos mujeres se quedaron sin los muebles, ropa de uso personal, artículos de limpieza (importantes para desinfectar y lavar lo que dejó el fuego) y alimentos.

Panorama desolador en el barrio El Progreso.

El drama llamó la atención de los vecinos del barrio El Progreso, que fueron a colaborar y posteriormente sirvieron de apoyo para los bomberos. Según reportaron, un cortocircuito fue el punto de partida del trágico siniestro de la tarde del sábado.