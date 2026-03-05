Conmoción en Miramar: cómo sigue el estado de salud de la bebé atropellada

La nena se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil.

La nena de un año de edad oriunda de Miramar continúa internada en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata tras ser atropellada por un auto.

Fuentes oficiales le confirmaron a 0223 que la bebé "sigue en terapia con asistencia mecánica respiratoria, pero estable".

El trágico hecho ocurrió este martes a la tarde en General Alvarado, cuando el vehículo que salía desde el garaje de una vivienda embistió accidentalmente a la beba.

El papá de la bebé habría sido el que conducía un Chevrolet Corsa en el momento del hecho. La próximas horas son fundamentales y se espera que presente mejorías.

La Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia comenzó con el seguimiento del caso para determinar las circunstancias del hecho.