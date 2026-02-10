Después de su traslado, operaron nuevamente a Bastián y su madre busca dadores de sangre

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en La Frontera de Pinamar, volvió a ser intervenido luego de su traslado desde el Materno Infantil a un hospital de San Justo y su madre pidió dadores de sangre.

El menor fue llevado ayer a un nosocomio de La Matanza en vuelo sanitario de alta complejidad para continuar con su recuperación y en la tarde de este martes comunicaron a través de redes sociales que el menor ingresó nuevamente al quirófano.

“Necesitamos dadores de sangre para Basti, por favor, compartir”, escribió su mamá en una historia de Instagram junto con las instrucciones para donar.

Cómo donar sangre para Bastián

Quienes puedan colaborar, deben sacar turno para donar en el Hospital Italiano, tanto en la sede de San Justo o en la sede central de Almagro.

En San Justo, los turnos y consultas se gestionan llamando al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707, y la atención es de lunes a viernes, de 8 a 12.

El nene de 8 años fue trasladado con éxito en un avión de alta complejidad.

Por el lado de Almagro, los turnos se solicitan al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354, y en este caso se puede donar de lunes a viernes, de 8 a 15:30.

Además, indicaron que no es necesario asistir en ayunas, que es obligatorio presentarse con DNI y cumplir los siguientes requisitos: