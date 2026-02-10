Después de su traslado, operaron nuevamente a Bastián y su madre busca dadores de sangre
A un día de su arribo a un hospital de San Justo, su mamá comunicó vía redes sociales que el menor accidentado en Pinamar ingresó nuevamente al quirófano.
Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en La Frontera de Pinamar, volvió a ser intervenido luego de su traslado desde el Materno Infantil a un hospital de San Justo y su madre pidió dadores de sangre.
El menor fue llevado ayer a un nosocomio de La Matanza en vuelo sanitario de alta complejidad para continuar con su recuperación y en la tarde de este martes comunicaron a través de redes sociales que el menor ingresó nuevamente al quirófano.
“Necesitamos dadores de sangre para Basti, por favor, compartir”, escribió su mamá en una historia de Instagram junto con las instrucciones para donar.
Cómo donar sangre para Bastián
Quienes puedan colaborar, deben sacar turno para donar en el Hospital Italiano, tanto en la sede de San Justo o en la sede central de Almagro.
En San Justo, los turnos y consultas se gestionan llamando al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707, y la atención es de lunes a viernes, de 8 a 12.
Por el lado de Almagro, los turnos se solicitan al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354, y en este caso se puede donar de lunes a viernes, de 8 a 15:30.
Además, indicaron que no es necesario asistir en ayunas, que es obligatorio presentarse con DNI y cumplir los siguientes requisitos:
- Tener entre 16 y 65 años
- Pesar más de 50 kilos
- Haber dormido al menos seis horas y sentirse en buen estado
- No haberse tatuado en el último año
