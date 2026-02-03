Sorpresa por un emotivo pasacalles dedicado a Bastián en la puerta del Materno Infantil

Un emotivo pasacalles con unas alentadoras palabras para Bastián sorprendió a todos durante la mañana de este martes en la puerta del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

Sobre la calle Alvarado, entre Santiago del Estero y Santa Fe, apareció un cartel de tela con los colores azul y blanco con un mensaje dedicado al niño de 8 años que sufrió un trágico accidente en Pinamar y desde el 15 de enero permanece internado en el nosocomio local.

"Basty, mucha fuerza. ¡Te estamos esperando!", dice la bandera que lleva las firmas de Cata, Guada, Facu y Eri, quienes posiblemente sean amigos o familiares del pequeño que decidieron acompañarlo con un tierno pasacalles para manifestarle su apoyo.

El último parte médico de Bastián

La dedicatoria se encuadra en un favorable momento para el menor, quien de acuerdo al último parte médico difundido, permaneció por más de diez días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El nene de 8 años fue operado después de permanecer estable por más de diez días.

Además, este lunes al mediodía fue sometido a la séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud, la cual finalizó de manera satisfactoria.

Durante el procedimiento, los profesionales realizaron el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo, según indicaron desde la cartera sanitaria.

Por lo pronto, el Bastián continuará internado en la UTI bajo seguimiento permanente de equipos interdisciplinarios, que evaluarán de manera constante su evolución clínica en las próximas horas.