Bastián será trasladado en avión sanitario a un hospital más cerca de su familia

En el último parte médico del estado de salud de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que resultó gravemente herido después de que el vehículo UTV en el que paseaba junto a su papá en Pinamar chocara contra una Amarok, el Ministerio de Salud provincial confirmó que se está planificando su traslado.

Tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad, la cartera de Salud de la Provincia de Buenos Aires en articulación con IOMA, anticiparon que trabajan en la derivación del niño a un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento y recuperación motora, que esté ubicado más cerca de su entorno familiar.

Bastián se encuentra internado en el Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y podrá trasladarse mediante vuelo sanitario cuando "sus condiciones de salud lo permitan, como asi también las condiciones meteorológicas", según se expresa en el parte.

En esta línea, la obra social gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación.