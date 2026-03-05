Una cadena de distribución de bebidas cerró sus locales en el Amba y despidió a todos sus empleados

La distribuidora de bebidas y alimentos Beer Market cerró definitivamente sus negocios despidiendo a más de 90 empleados, a los que busca abonarles compensaciones en lugar de indemnizaciones.

La empresa comunicó a los empleados el final de su actividad tras 10 años de trayectoria, bajando las persianas de los 20 locales que tenía repartidos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y dejando fuera de línea su página web.

Despidos y cierre de sucursales Beer Market (Redes Sociales)

El cierre está vinculado a una compleja situación financiera, compuesta por 40 cheques rechazados por más de $191 millones y una deuda bancaria superior a los $1.900 millones, con alto riesgo de insolvencia, según informó Ámbito Financiero.

En primera instancia, los empleados fueron notificados del cese de la actividad por mensajes y posteriormente mediante una reunión en la que se confirmó la pérdida de los puestos de trabajo.

En busca de arreglar económicamente las desvinculaciones, la empresa ofreció abonar una compensación en lugar de la indemnización correspondiente esgrimiendo que ingresó en un proceso preventivo de crisis que permite negociar pagos por montos menores, según denunciaron los trabajadores afectados.

En este sentido, la exempleada Paloma Andrada, quien llevaba tres años trabajando en la firma y cobraba $700.000 mensuales, precisó en Radio 750 que en su caso le ofrecieron dos sueldos básicos en los que se incluía el mes en curso.