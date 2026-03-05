Motociclista embistió a un nene que cruzaba la calle: vecinos reclaman la instalación de un semáforo

Un menor de edad resultó herido este jueves por la tarde tras ser atropellado por una moto en el barrio Termas Huinco de Mar del Plata en el marco de la alta siniestralidad que registra la ciudad en sus calles. Los vecinos reclaman la instalación de un semáforo.

Por motivos que aún intentan establecerse, el niño fue embestido por una motocicleta en el cruce de Vértiz y Lanzilota. Los vecinos salieron de sus casas al escuchar un fuerte golpe y dieron aviso al servicio de emergencias.

Minutos después llegó al lugar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), cuyos profesionales asistieron al menor en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Victorio Tetamanti para una mejor evaluación médica.

Mientras se intentan determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, vecinos del barrio volvieron a manifestar su preocupación por la cantidad de accidentes que se registran en esa esquina. "Aparentemente quiso adelantar a un vehículo y lo embistió de lleno", contaron testigos a 0223.

Según señalaron, el cruce de Vértiz y Lanzilota presenta un tránsito intenso y reiteraron el pedido para que las autoridades instalen un semáforo u otra medida de seguridad vial que ayude a reducir la siniestralidad en la zona.