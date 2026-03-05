Chocaron de frente en Independencia y fueron internados en grave estado: cómo siguen los motociclistas

Evoluciona la salud de ambos en el Hospital Interzonal General de Agudos. Foto 0223.

Otro siniestro vial de gravedad puso el foco en el tránsito de Mar del Plata. Dos motociclistas fallecieron en la noche del miércoles y, también dos conductores de motos protagonizaron un grave accidente el jueves a la tarde.

Tras la colisión frontal entre ambos, en la avenida Independencia y Alvarado, los dos jóvenes quedaron internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Fuentes del nosocomio le confirmaron a 0223 que están internados en grave estado, pero estables, en terapia intensiva.

Dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se habían acercado al lugar y trasladaron en código rojo a las víctimas, ayer a las 18 cuando sucedió el accidente. Ambos motociclistas salieron eyectados y cayeron sobre la cinta asfáltica luego del choque frontal.

Preocupación por la serie de accidentes en Independencia y Alvarado.

"Uno ingresó con traumatismo de cráneo grave y el otro con múltiples fracturas", aseguraron a este medio. En el caso ya interviene la fiscalía de Delitos Culposos para intentar determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades de ambos conductores.