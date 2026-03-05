¿El final de la VTV? Cómo es el proyecto que busca eliminar el trámite en la provincia de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelve a ser tema de debate en la provincia de Buenos Aires. Un proyecto legislativo busca eliminar la obligación de realizarla en automóviles particulares, generando polémica sobre la seguridad y regulación vial.

Actualmente, la VTV controla el estado mecánico y las condiciones de seguridad de los vehículos, como frenos, luces y neumáticos, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Por este motivo, circular sin este trámite puede acarrear sanciones que incluyen multas económicas y hasta la retención del vehículo.

La verificación de autos en Mar del Plata. Foto del archivo de 0223.

El diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica ARI, impulsó un proyecto que busca eliminar la obligación de realizar la VTV en la Provincia de Buenos Aires.

Según dijo el legislador, "la VTV no salva vidas". Además, sostiene que la mayor parte de los accidentes se producen por errores humanos o problemas en la infraestructura vial, y no por fallas mecánicas, por lo que considera que mantener este requisito obligatorio representa un gasto innecesario para los conductores.

Mientras se debate la iniciativa en la Legislatura, la VTV sigue siendo obligatoria y las sanciones por no contar con ella son altas: pueden ir desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad de la infracción y si se trata de reincidencia.