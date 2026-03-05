El nene atropellado por una moto sufrió fracturas en sus piernas: cómo se encuentra

El nene de 6 años que este jueves por la tarde fue embestido por un motociclista que circulaba por el barrio Termas Huinco de Mar del Plata permanece internado por estas horas en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Victorio Tetamanti.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el menor sufrió traumatismo de cráneo y fracturas en sus piernas. "Ingresó lúcido y consciente" afirmaron.

Tal como se informó, el episodio se registró en la esquina de avenida Vértiz y Lanzilota, un cruce que registra alta siniestralidad según comentaron a este medio los vecinos de la cuadra, quienes reclaman la instalación de un semáforo.

Por motivos que son materia de investigación, el menor que cruzaba la calle con su madre fue embestido por un motociclista. Al escuchar el fuerte impacto y los pedidos de auxilio de su madre, los vecinos dieron aviso al sistema de emergencias.

En el lugar trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same). El tránsito se vio interrumpido en dirección al Puerto.

Por su parte, el conducto de la Honda CV fue derivado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde recibió curaciones por los golpes que sufrió tras el impacto.

En el caso interviene la Fiscalía de Delitos Culposos.