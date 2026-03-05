"Por el momento la evaluación es favorable": docentes privados cerca de aceptar el acuerdo paritario

El Gobierno bonaerense presentó una oferta con un incremento del 7,5% en dos tramos.

La nueva oferta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes comienza a encaminar un posible acuerdo tras semanas de tensión en el inicio del ciclo lectivo. Desde el sindicato Sadop señalaron que la propuesta “se ha mejorado sustancialmente” y que la evaluación preliminar es favorable.

El Gobierno bonaerense presentó una oferta con un incremento del 7,5% en dos tramos.

En diálogo con Extra (102.1), la dirigente gremial Adriana Donzelli explicó que la última reunión paritaria provincial llegó luego de un cuarto intermedio, tras el rechazo inicial a una oferta considerada insuficiente.

“En esta instancia se ha mejorado sustancialmente la propuesta. Algo muy importante es que se mantienen las sumas remunerativas, es decir, que el salario docente en la Provincia de Buenos Aires está en blanco, a diferencia de lo que pasa en muchas otras jurisdicciones”, señaló.

Cómo es la nueva propuesta salarial

La oferta presentada por el gobierno bonaerense contempla un incremento del 7,5% en dos tramos, que se suma a un adelanto ya otorgado, lo que llevaría el aumento acumulado del año al 9%.

Según detalló Donzelli, la mejora se distribuye de la siguiente manera:

5% de aumento en marzo

2,5% en abril

incorporación desde abril de una suma equivalente al FONID

“Poniendo a consideración esta propuesta, la hemos aceptado y la estamos evaluando en el marco del consejo directivo. Por el momento la evaluación es favorable”, afirmó.

Desde el sindicato destacaron que el hecho de que los incrementos sean remunerativos tiene impacto directo no solo en los salarios actuales, sino también en jubilaciones, seguridad social y en la escala salarial del sistema educativo.

Reclamos al Gobierno nacional

Más allá del acuerdo provincial, Donzelli remarcó que el conflicto docente también tiene un frente abierto con el gobierno nacional, al que acusó de “desentenderse de sus obligaciones con respecto a la educación”.

Entre los principales reclamos mencionó:

la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)

la convocatoria a la paritaria nacional docente

políticas de sostenimiento del empleo y de contención social

“En Nación hay absoluta falta de respuesta”, afirmó.

Posibles medidas de fuerza

En paralelo, el sindicato anticipó que continúa el debate sobre futuras medidas gremiales, especialmente de cara a la jornada del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Se está definiendo una gran jornada de lucha encabezada por las mujeres trabajadoras, donde probablemente también se resuelva alguna medida de fuerza en rechazo al ajuste y por mejores condiciones de trabajo”, adelantó Donzelli.

Mientras tanto, los distintos gremios docentes de la provincia analizan la propuesta en sus bases para confirmar si finalmente se cierra la paritaria y se desactiva el conflicto que marcó el inicio del ciclo lectivo.