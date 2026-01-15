Macabro: un perro paseó por un descampado y llegó a su casa con un cráneo en la boca

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de Maipú, en Mendoza, cuando un perro regresó a su casa con un cráneo humano en la boca. El dueño de la mascota dio aviso inmediato a las autoridades tras advertir la impactante escena en su domicilio de la calle Ecuador. La Policía confirmó que se trataba de restos óseos de una persona y activó de inmediato un importante operativo de seguridad en todo el barrio.

Efectivos de Cuerpos Especiales realizaron un rastrillaje en el descampado cercano, donde localizaron un hueso largo que pertenecería a una pierna. A pesar del intenso despliegue con perros entrenados, no se encontraron más partes del cuerpo en las inmediaciones del primer hallazgo. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido que hizo el animal para dar con el punto exacto donde estaban los restos humanos.

Reforzaron la presencia policial en el lugar.

Qué busca determinar la Justicia con las pericias

La Policía Científica trabajará en las pericias forenses para determinar el sexo de la víctima y la data precisa de la muerte. El área de Genética realizará estudios de ADN con el fin de identificar a la persona, aunque el misterio aumenta porque no hay pedidos de paradero activos. La Justicia busca establecer si se trata de un homicidio reciente o si los huesos fueron abandonados en el terreno hace varios años.

El hallazgo generó una profunda alarma entre los habitantes de la zona, quienes observaron con asombro el trabajo de los peritos durante toda la tarde. El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que la investigación continuará abierta bajo la supervisión de la Fiscalía de Homicidios. Mientras tanto, se reforzó la presencia policial en el lugar ante la posibilidad de que nuevos rastrillajes arrojen evidencia clave para el caso.