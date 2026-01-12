Macabro: encontraron muerta y desnuda a una mujer en un country y detuvieron a su ahijado

El barrio privado Cerro de la Capilla, en Mendoza, se convirtió en escenario de un macabro hallazgo tras el descubrimiento del cuerpo de Silvia Susana Rodríguez. La Policía encontró a la mujer sin vida y desnuda en su habitación luego de que una vecina alertara al 911 sobre su prolongada ausencia. Por el hecho, las fuerzas de seguridad detuvieron al ahijado de la víctima, Juan Manuel Ramírez, y a su pareja sentimental.

Al llegar al domicilio, los efectivos fueron recibidos por Ramírez, quien intentó desviar la investigación asegurando que su madrina había viajado a la localidad de Malargüe. Sin embargo, las contradicciones en su relato y el hallazgo de drogas en el comedor motivaron una inspección profunda que terminó en el cuarto cerrado. “El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos”, confirmaron las autoridades tras encontrar el cadáver.

El sospechoso contaba con dos pedidos de captura vigentes.

La enrevesada versión que brindó el ahijado de la víctima

Bajo presión, el sospechoso confesó que la señora había perdido la vida tras una discusión originada por una fiesta clandestina que se realizaba en la vivienda del exclusivo barrio. Según su versión, uno de los asistentes la asfixió, aunque la Fiscalía de homicidios investiga a la pareja por su participación directa en el crimen. Acorralado por la evidencia, el acusado confesó que la mujer había muerto el viernes.

La integrante del Ministerio Público Claudia Ríos ordenó pericias forenses para determinar si se trató de un femicidio seguido de robo, ya que se denunció la falta de objetos personales. Ramírez contaba con dos pedidos de captura vigentes y un frondoso prontuario por diversos delitos, lo que complica seriamente su situación procesal ante la Justicia.