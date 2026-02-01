Macabro: estranguló a su esposa y se suicidó tirándose a las vías del tren

Una mujer de 27 años fue asesinada por su marido en una vivienda del norte del conurbano bonaerense tras una presunta discusión de pareja. El femicida, identificado como Víctor Hugo Chazarreta, atacó a Priscila Alejandra González a golpes y luego la estranguló antes de huir de la escena. El crimen se descubrió el jueves cuando el sospechoso decidió quitarse la vida arrojándose al paso de una formación del Ferrocarril Belgrano Norte.

La investigación policial se activó luego de que los efectivos del Comando Patrulla hallaran el cuerpo de Chazarreta en las vías ferroviarias. Durante el operativo, la hermana del agresor se presentó en el lugar y reveló un mensaje de WhatsApp que su hermano le había enviado poco antes. En ese texto, el sujeto confesaba haber asesinado a su pareja dentro de la finca donde ambos residían, lo que motivó el traslado urgente de la policía.

El agresor se arrojó al paso de una formación.

El mensaje de WhatsApp que llevó a un estremecedor hallazgo

Al ingresar a la casa situada en la calle Hipólito Yrigoyen, los funcionarios encontraron a la joven víctima sin vida sobre una cama de la habitación principal. Los peritos de la Policía Científica confirmaron que el cadáver presentaba signos evidentes de violencia física y marcas compatibles con una asfixia mecánica por estrangulamiento. Las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para certificar la secuencia exacta de los hechos ocurridos en el domicilio.

El caso quedó caratulado bajo la figura de femicidio y posterior suicidio, cerrando la causa penal debido al fallecimiento del único autor material del asesinato. Vecinos y allegados se mostraron conmocionados por el desenlace fatal de la disputa, mientras se recolectan testimonios para determinar si existían denuncias previas. Este nuevo episodio de violencia de género vuelve a poner el foco en la necesidad de asistencia y protección temprana para las víctimas.