Compró un celular online, no lo recibió y obtendrá una millonaria indemnización judicial

Un hombre que adquirió un teléfono celular a través de una tienda online y nunca recibió el producto logró una importante victoria en la justicia. Tras meses de reclamos sin respuestas satisfactorias por parte de la empresa vendedora, el tribunal falló a favor del consumidor y le otorgó una indemnización millonaria.

La compra se realizó con la expectativa de recibir el equipo en el domicilio dentro del plazo prometido por la tienda virtual. Sin embargo, el producto nunca llegó y la empresa no ofreció soluciones ni respondió a las reiteradas solicitudes del cliente.

Ante esta situación, el comprador decidió iniciar una demanda judicial para exigir la devolución del dinero y una compensación por los daños ocasionados. El fallo destacó la responsabilidad de la empresa por el incumplimiento y reconoció el perjuicio sufrido por el consumidor.

El equipo se pagó en seis cuotas con tarjeta de crédito y la entrega quedó pactada para el día siguiente en el domicilio de la compradora.

Además de ordenar la devolución del importe abonado, la justicia estableció una indemnización millonaria que incluye daños materiales y morales. Este caso sienta un precedente que refuerza la obligación de las empresas de respetar las normativas vigentes y brindar garantías claras a los usuarios en el comercio electrónico.

Este episodio también alerta a quienes realizan compras por internet sobre la importancia de conocer y proteger sus derechos. Asimismo, recuerda a las compañías la necesidad de garantizar la entrega efectiva de los productos y responder adecuadamente ante cualquier inconveniente, para evitar sanciones y litigios.