Violento choque entre dos camionetas en la ruta 226: hospitalizaron a uno de los conductores

Dos automovilistas heridos fue el saldo que dejó este viernes un fuerte choque entre dos camionetas que circulaban por la ruta 226 a la altura del barrio Santa Paula de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el siniestro se registró minutos antes de las 9.30 cuando, por motivos que son materia de investigación, dos camionetas Toyota y Nissan Frontier colisionaron cuando el primer rodado dobló en U en para realizar una maniobra de retome.

En esas circunstancias, el segundo vehículo que circulaba de Balcarce hacia Mar del Plata no advirtió la maniobra y fue embestido en la parte delantera, perdiendo ambos conductores el control.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo corroborar este medio, ambas camionetas prestaban servicio para empresas privadas. A juzgar por las imágenes, los daños fueron de consideración a raíz del violento choque.

La Nissan Frontier quedó en medio de la calzada.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar y trasladó al conductor de la Nissan Frontier, un hombre de unos 35 años, al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende de Mar del Plata. En tanto, el hombre que manejaba la Toyota, de la misma edad, no requirió traslado.

En el lugar también trabajaron dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres. Cerca de las 12 el tránsito fue habilitado en ambas direcciones.