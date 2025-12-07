Hartos de la inseguridad, vecinos cortaron la ruta 226: "En la comisaría nos dijeron que solo tienen dos móviles"

Vecinos del barrio Santa Paula cortaron en la tarde de este domingo el carril de acceso a Mar del Plata de la ruta 226, a la altura del kilómetro 10,5, para reclamar por los reiterados robos que sufren y exigir un refuerzo policial.

Según el testimonio de uno de los manifestantes que se comunicó con 0223, los vecinos viven hace "más de 40 años" en el barrio y en el últimos sufrieron numerosos hechos de inseguridad. "No podés bajar del colectivo, se meten en las casas y te roban a punta de pistola", denunció.

Además, elevaron el reclamo a la comisaría y tuvieron una reunión, donde les explicaron que dejaron de pertenecer a la jurisdicción de Sierra de los Padres y que ahora forman parte de Batán. "Nos dijeron que solo tienen dos móviles: uno para Santa Paula, Batán, Chapadmalal, El Boquerón y Antártida Argentina", aseguró uno de los vecinos que participó de la protesta.

Vecinos del barrio Santa Paula cortaron la ruta 226 para reclamar por la inseguridad.

Entonces, con ese panorama, consideró que en caso de una denuncia a la comisaría de Batán, "si equistán en Chapadmalal, hacé de cuenta que estamos desprotegidos", mientras recordó que "antes llamabas a Sierra y te deban una solución".

"Estamos cansado de los robos y tenemos que hacernos escuchar de alguna forma. Es un barrio que se creó con gente laburante", sentenció Maximiliano, que adelantó que este domingo estarán hasta las 19 y que mañana volverán, al igual que las veces que sea necesario hasta que obtengan "una respuesta positiva".