Hartos de la inseguridad, vecinos cortaron la ruta 226: "En la comisaría nos dijeron que solo tienen dos móviles"
Lo denunció uno de los manifestantes, quien precisó que antes pertenecían a la comisaría Decimocuarta y ahora a la Octava. "No podés bajar del colectivo, se meten en las casas y te roban a punta de pistola", expresó.
Vecinos del barrio Santa Paula cortaron en la tarde de este domingo el carril de acceso a Mar del Plata de la ruta 226, a la altura del kilómetro 10,5, para reclamar por los reiterados robos que sufren y exigir un refuerzo policial.
Según el testimonio de uno de los manifestantes que se comunicó con 0223, los vecinos viven hace "más de 40 años" en el barrio y en el últimos sufrieron numerosos hechos de inseguridad. "No podés bajar del colectivo, se meten en las casas y te roban a punta de pistola", denunció.
Además, elevaron el reclamo a la comisaría y tuvieron una reunión, donde les explicaron que dejaron de pertenecer a la jurisdicción de Sierra de los Padres y que ahora forman parte de Batán. "Nos dijeron que solo tienen dos móviles: uno para Santa Paula, Batán, Chapadmalal, El Boquerón y Antártida Argentina", aseguró uno de los vecinos que participó de la protesta.
Entonces, con ese panorama, consideró que en caso de una denuncia a la comisaría de Batán, "si equistán en Chapadmalal, hacé de cuenta que estamos desprotegidos", mientras recordó que "antes llamabas a Sierra y te deban una solución".
"Estamos cansado de los robos y tenemos que hacernos escuchar de alguna forma. Es un barrio que se creó con gente laburante", sentenció Maximiliano, que adelantó que este domingo estarán hasta las 19 y que mañana volverán, al igual que las veces que sea necesario hasta que obtengan "una respuesta positiva".
