SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Federal A

La galería del duelo marplatense: Alvarado y Kimberley aburrieron en el Minella

Había mucha expectativa y pasó poco. Veinte minutos de aterrizaje del "torito" y después se jugó en el trámite lento y lejos de los arcos que prefería el "dragón". Al menos, quedaron buenas imágenes.

Lo más atractivo de la tarde, además del cruce de DTs, fue el cruce entre los hermanos Miori, que lo ganó el de Kimberley. (Fotos: Diego Berrutti)

12 de Abril de 2026 13:20

Por Redacción 0223

PARA 0223

Del juego, poco y nada. Es más, lo más relevante de la tarde del "José María Minella" fue la pelea en el entretiempo entre Pablo Martel y Mariano Mignini que terminó con los dos entrenadores expulsados en el vestuario. Por eso, tras el 0 a 0 de Alvarado y Kimberley, te dejamos una galería de fotos de Diego Berrutti para 0223.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar