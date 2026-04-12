La galería del duelo marplatense: Alvarado y Kimberley aburrieron en el Minella
Había mucha expectativa y pasó poco. Veinte minutos de aterrizaje del "torito" y después se jugó en el trámite lento y lejos de los arcos que prefería el "dragón". Al menos, quedaron buenas imágenes.
12 de Abril de 2026 13:20
Por Redacción 0223
PARA 0223
Del juego, poco y nada. Es más, lo más relevante de la tarde del "José María Minella" fue la pelea en el entretiempo entre Pablo Martel y Mariano Mignini que terminó con los dos entrenadores expulsados en el vestuario. Por eso, tras el 0 a 0 de Alvarado y Kimberley, te dejamos una galería de fotos de Diego Berrutti para 0223.
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