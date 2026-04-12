La galería del duelo marplatense: Alvarado y Kimberley aburrieron en el Minella

Lo más atractivo de la tarde, además del cruce de DTs, fue el cruce entre los hermanos Miori, que lo ganó el de Kimberley. (Fotos: Diego Berrutti)

Del juego, poco y nada. Es más, lo más relevante de la tarde del "José María Minella" fue la pelea en el entretiempo entre Pablo Martel y Mariano Mignini que terminó con los dos entrenadores expulsados en el vestuario. Por eso, tras el 0 a 0 de Alvarado y Kimberley, te dejamos una galería de fotos de Diego Berrutti para 0223.